ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Krones auf 138 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

