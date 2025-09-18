Werbung ausblenden

Britische Notenbank bestätigt Leitzins wie erwartert

dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht verändert. Er verharre bei 4,0 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

Sieben Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Zwei Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus. Auf ihrer Sitzung im August hatte die Notenbank die Zinsen noch um 0,25 Punkte reduziert.

Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der großen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Seitdem wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/jkr/jha/

