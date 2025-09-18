Deutsche-Bank-Finanzchef: Kräftiges Anleihen- und Währungsgeschäft

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Bank rechnet laut ihrem Finanzchef James von Moltke im dritten Quartal mit einem starken Geschäft mit Anleihen und Währungen.

Die Erträge in diesem Bereich dürften die Konsensschätzungen übertreffen, sagte von Moltke am Donnerstag in Frankfurt. Er dämpfte aber die Erwartungen für das Privatkundengeschäft ein wenig. Zu den Konzernzielen für das laufende Jahr erklärte der Finanzchef: "Wir sind gut auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen." Kapitalquoten und Liquidität seien stark und die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung. "Wir sind daher sehr zuversichtlich, was das betrifft."

Deutschlands größtes Geldhaus strebt 2025 unter anderem eine Eigenkapitalrendite von mehr als zehn Prozent und eine Aufwand-Ertrags-Relation von weniger als 65 Prozent an.

Der Umsatz im Geschäft mit Anleihen und Währungen, einem der größten Geschäftsbereiche der Deutschen Bank, werde im dritten Quartal voraussichtlich um einen hohen einstelligen Prozentsatz steigen und damit die Konsenserwartungen übertreffen, sagte von Moltke. Analysten hatten bisher für das Quartal ein Ertragswachstum von vier Prozent für diesen Bereich vorausgesagt. Für das Privatkundengeschäft prognostizierten Analysten zuletzt für das Sommerquartal einen Ertragsanstieg von 4,5 Prozent binnen Jahresfrist. Von Moltke zufolge ist diese Analystenschätzung aber "möglicherweise ein Tick zu hoch".

