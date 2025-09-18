EQS-Adhoc: ZEAL hebt Prognose an

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
18.09.2025 / 19:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ZEAL hebt Prognose an

(Hamburg, 18. September 2025) Aufgrund einer verbesserten Lotterie-Bruttomarge und der positiven Entwicklung der Soziallotterie Traumhausverlosung erwartet die ZEAL Network SE für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse und EBITDA oberhalb der im März 2025 veröffentlichten Prognose.

In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen – insbesondere der weiteren Jackpot-Entwicklung – rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr mit Umsatzerlösen zwischen 205 Mio. Euro und 215 Mio. Euro (bisher: 195 Mio. Euro bis 205 Mio. Euro). Für das EBITDA erwartet ZEAL eine Bandbreite von 63 Mio. Euro bis 68 Mio. Euro (bisher: 55 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro).

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 wird am 5. November 2025 veröffentlicht.

EBITDA bezeichnet das Periodenergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis, Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen und Steuern und damit das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit von ZEAL.


Kontakt:
Frank Hoffmann, CEFA
Investor Relations

ZEAL Network SE

Straßenbahnring 11

20251 Hamburg

T +49 (0) 40 809036042

frank.hoffmann@zealnetwork.de

Ende der Insiderinformation

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 8090360-42
Fax:+49 (0)40 822239-77
E-Mail:office@zealnetwork.de
Internet:www.zealnetwork.de
ISIN:DE000ZEAL241
WKN:ZEAL24
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2199980
Ende der MitteilungEQS News-Service

2199980 18.09.2025 CET/CEST

Zeal Network

