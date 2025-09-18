EQS-News: Circus SE liefert ersten CA-1 KI-Roboter an Meta

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Circus SE liefert ersten CA-1 KI-Roboter an Meta



18.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



Circus SE liefert ersten CA-1 KI-Roboter an Meta

Meta setzt ab Oktober im Münchner Büro den weltweit ersten Next-Gen CA-1 KI-Roboter ein – begleitet von einem exklusiven Launch-Event.

Zusätzliche Integration von Metas KI-Modellen in CircusOS und den CA-1 Roboter wird die Entwicklung agentischer KI-Produkte und -Anwendungen weiter stärken und vorantreiben.

München, 18. September 2025– Circus SE (XETRA: CA1), ein weltweit führendes Technologieunternehmen für KI-Robotik im Bereich autonomer Ernährungssysteme, gibt heute die erste Auslieferung ihres Next-Generation CA-1 Roboters bekannt – mit Meta (NASDAQ: META) in Deutschland als erstem Unternehmenskunden. Der Einsatz beginnt mit der vollständigen Integration im Münchner Meta-Büro und wird von einem gemeinsamen Launch-Event begleitet.

Über die Implementierung hinaus wird die Integration der agentischen KI-Lösungen von Circus mit den KI-Modellen von Meta hybride Benutzerinteraktionen, intelligente Prognosen von Angebot und Nachfrage sowie die Entwicklung neuer operativer KI-Agenten für Prozessautomatisierung wesentlich stärken. Gestützt auf tausende Datenpunkte pro produzierter Mahlzeit lernt und passt sich das Circus-System in Echtzeit kontinuierlich an – und entwickelt sich so zu einer vollständig intelligenten, verkörperten KI-Serviceplattform.

Diese Integration treibt sowohl CircusOS als auch das CA-1 Robotik-System an und zeigt, wie fortschrittliche KI durch Robotik greifbaren Mehrwert für Endnutzer schafft – und positioniert die Unternehmen an der Spitze der verkörperten KI-Revolution, um Dienstleistungssektoren in der physischen Welt zu transformieren.

„Diese Partnerschaft zeigt exemplarisch, wie sich autonome Ernährungssysteme nahtlos in leistungsstarke Arbeitsumgebungen integrieren lassen“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. „Gemeinsam mit Metas KI-Modellen erschließen wir zudem eine neue Stufe an Intelligenz für agentische Operationen – tief integriert in unser Robotik- und KI-Ökosystem.“

Nach dem jüngsten Meilenstein der Fertigstellung erster Robotik-Einheiten in der neu geschaffenen Fabrik für Serienfertigung, verdeutlicht die erste Implementierung bei Meta in Deutschland die Marktreife der patentierten CA-1-Technologie von Circus und unterstreicht die Position des Unternehmens als Europas verlässlicher Champion in diesem Bereich.

Roll-outs im Handel, darunter REWE, starten planmäßig ab Oktober und folgen unmittelbar nach der Meta-Implementierung in Deutschland.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungsanwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1-Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com

18.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Hongkongstrasse 6 20457 Hamburg Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/for-investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 2199392

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2199392 18.09.2025 CET/CEST