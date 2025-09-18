EQS-AFR: Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vereinigte Filzfabriken AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Vereinigte Filzfabriken AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



18.09.2025 / 09:18 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Vereinigte Filzfabriken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Ort:

https://www.vfg.de/investor-relations/geschaeftsberichte

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vereinigte Filzfabriken AG Giengener Weg 66 89568 Hermaringen Deutschland Internet: www.vfg.de

