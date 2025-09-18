EQS-DD: Brenntag SE: Sujatha Chandrasekaran, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.09.2025 / 09:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Sujatha
|Nachname(n):
|Chandrasekaran
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brenntag SE
b) LEI
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1DAHH0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|50,52 EUR
|505,20 EUR
|50,49 EUR
|706,86 EUR
|50,48 EUR
|454,32 EUR
|50,46 EUR
|6.257,04 EUR
|50,46 EUR
|454,14 EUR
|50,51 EUR
|4.495,39 EUR
|50,51 EUR
|1.212,24 EUR
|50,46 EUR
|454,14 EUR
|50,46 EUR
|807,36 EUR
|50,47 EUR
|605,64 EUR
|50,47 EUR
|958,93 EUR
|50,5 EUR
|808,00 EUR
|50,5 EUR
|303,00 EUR
|50,52 EUR
|909,36 EUR
|50,52 EUR
|505,20 EUR
|50,53 EUR
|1.111,66 EUR
|50,53 EUR
|555,83 EUR
|50,58 EUR
|657,54 EUR
|50,6 EUR
|404,80 EUR
|50,6 EUR
|809,60 EUR
|50,56 EUR
|1.617,92 EUR
|50,56 EUR
|1.617,92 EUR
|50,56 EUR
|606,72 EUR
|50,56 EUR
|808,96 EUR
|50,56 EUR
|808,96 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|50,5093 EUR
|28.436,7300 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.09.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE Europe - DXE Periodic (NL)
|MIC:
|BEUP
18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brenntag SE
|Messeallee 11
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.brenntag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100722 18.09.2025 CET/CEST