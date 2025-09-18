EQS-DD: Brenntag SE: Sujatha Chandrasekaran, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.09.2025 / 09:52 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Sujatha Nachname(n): Chandrasekaran

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Brenntag SE

b) LEI

NNROIXVWJ7CPSR27SV97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 50,52 EUR 505,20 EUR 50,49 EUR 706,86 EUR 50,48 EUR 454,32 EUR 50,46 EUR 6.257,04 EUR 50,46 EUR 454,14 EUR 50,51 EUR 4.495,39 EUR 50,51 EUR 1.212,24 EUR 50,46 EUR 454,14 EUR 50,46 EUR 807,36 EUR 50,47 EUR 605,64 EUR 50,47 EUR 958,93 EUR 50,5 EUR 808,00 EUR 50,5 EUR 303,00 EUR 50,52 EUR 909,36 EUR 50,52 EUR 505,20 EUR 50,53 EUR 1.111,66 EUR 50,53 EUR 555,83 EUR 50,58 EUR 657,54 EUR 50,6 EUR 404,80 EUR 50,6 EUR 809,60 EUR 50,56 EUR 1.617,92 EUR 50,56 EUR 1.617,92 EUR 50,56 EUR 606,72 EUR 50,56 EUR 808,96 EUR 50,56 EUR 808,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 50,5093 EUR 28.436,7300 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE Europe - DXE Periodic (NL) MIC: BEUP

Sprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag SE Messeallee 11 45131 Essen Deutschland Internet: www.brenntag.com

