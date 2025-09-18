EQS-DD: Brenntag SE: Sujatha Chandrasekaran, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
18.09.2025 / 09:57 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Sujatha
|Nachname(n):
|Chandrasekaran
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brenntag SE
b) LEI
|NNROIXVWJ7CPSR27SV97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1DAHH0
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|50,54 EUR
|1.920,52 EUR
|50,54 EUR
|252,70 EUR
|50,49 EUR
|201,96 EUR
|50,44 EUR
|50,44 EUR
|50,44 EUR
|50,44 EUR
|50,44 EUR
|50,44 EUR
|50,46 EUR
|100,92 EUR
|50,5 EUR
|50,50 EUR
|50,46 EUR
|201,84 EUR
|50,47 EUR
|100,94 EUR
|50,47 EUR
|50,47 EUR
|50,47 EUR
|50,47 EUR
|50,49 EUR
|201,96 EUR
|50,51 EUR
|50,51 EUR
|50,54 EUR
|202,16 EUR
|50,54 EUR
|50,54 EUR
|50,54 EUR
|202,16 EUR
|50,58 EUR
|101,16 EUR
|50,62 EUR
|50,62 EUR
|50,6 EUR
|202,40 EUR
|50,6 EUR
|50,60 EUR
|50,56 EUR
|101,12 EUR
|50,56 EUR
|202,24 EUR
|50,56 EUR
|50,56 EUR
|50,56 EUR
|50,56 EUR
|50,56 EUR
|151,68 EUR
|50,56 EUR
|202,24 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|50,5321 EUR
|4.952,1500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.09.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
|MIC:
|MLSI
