EQS-DD: CENIT AG: Peter Schneck, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Peter
|Nachname(n):
|Schneck
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Der Aktienkauf wurde an drei verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt und nicht wie ursprünglich gemeldet nur auf Tradegate. Weitere zwei Meldungen zu den anderen Handelsplätzen folgen.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CENIT AG
b) LEI
|391200KYFPOLFJNEWL98
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005407100
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,58 EUR
|4.093,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,5800 EUR
|4.093,2000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
