EQS-DD: CENIT AG: Peter Schneck, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2025 / 15:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Peter
Nachname(n):Schneck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CENIT AG

b) LEI

391200KYFPOLFJNEWL98 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005407100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,40 EUR1.568,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,4000 EUR1.568,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CENIT AG
Industriestraße 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.cenit.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100764 18.09.2025 CET/CEST

Cenit

