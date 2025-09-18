EQS-DD: CENIT AG: Peter Schneck, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.09.2025 / 15:55 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Peter Nachname(n): Schneck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CENIT AG

b) LEI

391200KYFPOLFJNEWL98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005407100

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,40 EUR 1.568,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,4000 EUR 1.568,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Stuttgart MIC: XSTU

Sprache: Deutsch Unternehmen: CENIT AG Industriestraße 52 - 54 70565 Stuttgart Deutschland Internet: www.cenit.com

100764 18.09.2025 CET/CEST