EQS-DD: Smart Equity AG: Eleni Issels, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2025 / 16:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Eleni
Nachname(n):Issels

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Smart Equity AG

b) LEI

529900FUHT578NU01810 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0SMVD5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
18,50 EUR2.312,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
18,5000 EUR2.312,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Hamburg
MIC:XHAM

18.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Smart Equity AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
Internet:www.smartequityag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100766 18.09.2025 CET/CEST

Smart Equity

