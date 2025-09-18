EQS-News: LAIQON AG trauert um Bereichsvorstand Florian Barber

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

LAIQON AG trauert um Bereichsvorstand Florian Barber



Hamburg, 18. September 2025

Mit tiefer Trauer gibt die LAIQON AG bekannt, dass Florian Barber, Bereichsvorstand Vertrieb & Marketing, am Montag, 15. September im Alter von nur 44 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.

„Wir sind schockiert und erschüttert über diesen Verlust. Mit Florian Barber verlieren wir einen persönlich sehr geschätzten Menschen und herausragenden Manager, dessen positive Ausstrahlung, hoher Ehrgeiz, fachliche Expertise und Wertekompass uns sehr fehlen werden. Im Namen aller LAIQON-Mitarbeitenden spreche ich Florians Frau, seinen zwei Kindern und seiner gesamten Familie unser tiefstes Beileid aus,“ sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Vorstandsvorsitzender der LAIQON AG.

Florian Barber war seit dem 1. Oktober 2024 Bereichsvorstand Vertrieb & Marketing mit dem Schwerpunkt Asset Management. Er hat im Verlauf dieses Jahres nach seinen strategischen Vorgaben konsequent die Vertriebseinheit neu aufgebaut und die Marke LAIQON verstärkt im deutschen und österreichischen Markt positioniert. Zudem hat er einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, das neue MainFirst-Fondsmanagerteam unter dem Dach von LAIQON zu vereinen. Florian Barber war seit über 25 Jahren im Bereich Private Banking, Asset Management und Finanzdienstleistungen für Retail/Wholesale und institutionelle Kunden erfolgreich tätig. Der Dipl.-Bankbetriebswirt kam damals von der DJE Kapital AG, wo er fast sechs Jahre, zuletzt als Head of Sales, gearbeitet hat.

Die Vertriebsgesellschaft LAIQON Solutions GmbH und das eingespielte Team werden unter der Führung von Geschäftsführer Manuel Woelki und einem leitenden Sales Mitarbeiter weitergeführt. Die Verantwortung im Vorstand für die LAIQON Solutions GmbH liegt wie bisher beim CEO Achim Plate.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 9,75 Mrd. EUR (Stand: August 2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

