EQS-News: MPC Capital: Einladung zum H1 2025 Earnings Webcast am 25. September 2025

EQS Group · Uhr
EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz
MPC Capital: Einladung zum H1 2025 Earnings Webcast am 25. September 2025

18.09.2025 / 13:44 CET/CEST
Einladung zum H1 2025 Earnings Webcast am 25. September 2025

Hamburg, 18. September 2025 – Die MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), ein Investment und Asset Manager im Bereich Maritime und Energy Infrastructure, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2025 am Donnerstag, den 25. September 2025 um 7:00 Uhr CEST.

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 25. September 2025 um 11:00 Uhr CEST statt.

CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 25. September 2025 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: www.mpc-capital.com/de/investor-relations/finanzberichte

Informationen zum H1 2025 Earnings Webcast:

Datum: 25. September 2025
Uhrzeit: 11:00 Uhr CEST
Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A

Melden Sie sich hier für den Webcast an: https://www.appairtime.com/event/c289cfc1-c48a-479c-b05f-0dd5fbdc386c

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
Email s.zenker@mpc-capital.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 75
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 380 22-0
Fax:+49 (0)40 380 22-4878
E-Mail:kontakt@mpc-capital.com
Internet:www.mpc-capital.de
ISIN:DE000A1TNWJ4
WKN:A1TNWJ
Indizes:Scale 30
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2199710
Ende der MitteilungEQS News-Service

2199710 18.09.2025 CET/CEST

MPC Muenchmeyer Petersen

