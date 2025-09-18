EQS-News: Viromed Medical AG: Erfolgreiche ISO-13485-Zertifizierung ebnet Weg für Markteinführung von ViroCAP® im Oktober 2025

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Markteinführung

Viromed Medical AG: Erfolgreiche ISO-13485-Zertifizierung ebnet Weg für Markteinführung von ViroCAP® im Oktober 2025



18.09.2025 / 10:23 CET/CEST

Rellingen, 18. September 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat die ISO-13485-Zertifizierung erhalten. Damit ist Viromed offiziell ein Medizinprodukthersteller. Dies ebnet dem Unternehmen den Weg für die Markteinführung von Medizinprodukten aus eigener Entwicklung. Viromed kann ViroCAP® – ein mobiles Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen – nun selbständig zulassen und vermarkten. Der Verkaufsstart und die Auslieferungen der ersten Geräte der ViroCAP®-Produktfamilie erfolgen ab Oktober 2025.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Mit der Zertifizierung haben wir den nächsten Meilenstein erreicht. Wir sind nicht länger nur Entwickler, sondern zugelassener Hersteller und damit in der Lage, unsere Produkte eigenständig und schnell in den Markt zu bringen. Das eröffnet uns nicht nur neue Umsatzpotenziale, sondern verschafft uns auch einen klaren Wettbewerbsvorteil. Wir erwarten von der Einführung unserer ViroCAP®-Systeme starke Impulse für unser Wachstum und den Ausbau unserer Marktposition.“

Die ISO-13485-Zertifizierung ist gemäß der geltenden „Medical Device Regulation“ (MDR) eine zentrale Voraussetzung für die Zulassung von Medizinprodukten in Europa. Sie bescheinigt Viromed den erfolgreichen Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems nach internationalen Standards. Mit der erfolgreichen Zertifizierung schafft das Unternehmen die Grundlage für eine beschleunigte Markteinführung seiner Produkte – und damit für nachhaltiges Umsatzwachstum.

Breite Produktpalette für unterschiedliche Anwendungsfelder

Mit der ViroCAP®-Produktpalette adressiert Viromed mehrere Märkte. ViroCAP® derma und ViroCAP® med sind für den Einsatz in der Dermatologie und der Wundbehandlung vorgesehen, während ViroCAP® vet für den Veterinärbereich bestimmt ist. Sowohl ViroCAP® derma als auch ViroCAP® vet können mit Erhalt des Zertifikats unmittelbar in den Markt eingeführt werden. ViroCap® ist mit einem Gewicht von nur 160 Gramm das weltweit leichteste mobile Medizinprodukt zur Anwendung von kaltem Plasma. Die Technologie ermöglicht eine berührungsfreie Behandlung, sodass kein direkter Kontakt zur Haut oder zur Wunde erforderlich ist.

Mit der Fähigkeit, Produkte der Risikoklasse I selbstständig zu zertifizieren, gewinnt Viromed deutlich an Flexibilität und Geschwindigkeit im Markteintritt. Das Unternehmen erschließt damit attraktive Wachstumsfelder in der Dermatologie und im klinischen Umfeld.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

