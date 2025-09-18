Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Allegro.eu
|Bericht 2. Quartal 2025
|Bannerman Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Communique Lab
|Bericht 3. Quartal 2025
|Darden Restaurants
|Bericht 1. Quartal 2026
|FactSet Research Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|FedEx
|Bericht 1. Quartal 2026
|INSPIRATION ENERGY CORP.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Kalamazoo Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kri-Kri Milk Industry
|Bericht 2. Quartal 2025
|Lennar A
|Bericht 3. Quartal 2025
|NanoRepro
|Bericht 2. Quartal 2025
|NGX LTD.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nyrstar
|Bericht 2. Quartal 2025
|Westgold Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Wolftank Group
|Bericht 2. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.09.202512. Sept. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis