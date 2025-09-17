Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alphawave IPBericht 2. Quartal 2025
Barratt DevelopmentsBericht Geschäftsjahr 2025
CanAlaska UraniumBericht 1. Quartal 2026
City of London Investment TrustBericht Geschäftsjahr 2025
Cracker Barrel Old Country StoreBericht Geschäftsjahr 2025
ExorBericht 2. Quartal 2025
General MillsBericht 1. Quartal 2026
IperionXBericht Geschäftsjahr 2025
Manchester UnitedBericht Geschäftsjahr 2025
Marinomed BiotechBericht 2. Quartal 2025
Nano Dimension (ADR)Bericht 2. Quartal 2025
Petershill PartnersBericht 2. Quartal 2025
Petrel ResourcesBericht 2. Quartal 2025
Quantum Blockchain TechnologiesBericht 2. Quartal 2025
Tauron Polska EnergiaBericht 2. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

