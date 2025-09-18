Norma bestätigt Angebote für Wassermanagement-Geschäft

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat verbindliche Kaufangebote zur Übernahme seines Wassermanagement-Geschäfts erhalten. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Maintal. Norma befinde sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen, nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen seien noch nicht zu einem Abschluss gekommen, hieß es. Mit Abschluss der Verhandlungen werde die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Gespräche berichtet. Die im Kleinwerte-Index SDax notierte Aktie war daraufhin um bis zu elf Prozent in die Höhe geschnellt und liegt aktuell noch gut 5 Prozent im Plus. Norma arbeitet derzeit an einem strategischen Umbau und hat das Geschäft zum Verkauf gestellt./nas/jha/