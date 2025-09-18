Werbung ausblenden

Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

18.09.2025 / 13:15 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG

     Unternehmen:               Smartbroker Holding AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.09.2025
     Kursziel:                  16,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christoph Hoffmann

Smartbroker hebt Guidance an und stellt neue 2030er-Ziele vor

Smartbroker hat jüngst die FY-Guidance nach starken vorläufigen H1-Zahlen
umsatzseitig angehoben und unsere Erwartungen in H1 übertroffen. Darüber
hinaus stellte das Management auf der Hauptversammlung die neuen
Mittelfristziele bis 2030 vor. Diese sehen neben einem stabilen
Mediengeschäft folgende Prämissen vor:

[Tabelle]

Während wir unsere bisherigen Prognosen überwiegend bestätigen und mit den
Erwartungen des Managements in-line sind und waren, passen wir insbesondere
unsere erwarteten Neukundenzahlen an und erhöhen diese auf Basis des starken
bisherigen Jahresverlaufs und der Ausführungen des Managements von 60.000
auf 80.000 pro Jahr. Hiermit erwarten wir die Fortführung des aktuell
starken Neukundenzustroms von ca. 6.000-7.000 Neukunden pro Monat auch in
Zeiten eines herausfordernden Börsenumfelds. Gleichzeitig zeigen die
aktuellen Kampagnen, dass die Kundengewinnungskosten über den von uns
prognostizierten Kosten liegen, sodass wir diese auch angesichts der
insgesamt höheren Kundengewinnung auf das aktuelle Niveau von rd. 120 EUR
anpassen. Da sich ebenso abzeichnet, dass die Kunden insgesamt weniger Cash
auf das verzinsliche Tagesgeldkonto umlegen, als erwartet und eine insgesamt
hohe Cash-Quote fahren, haben wir auch hier unsere Erwartungen leicht erhöht
und eine(n) Over-the-Cycle-Quote/Bestand abgebildet.

In der Folge ergeben sich im Management-Szenario bzw. unseren Prognosen die
auf der nächsten Seite dargestellte Entwicklung des Umsatzes und des EBITDA
vor Customer Acquisition Cost (CAC).

[Abbildung]

Auf Basis der heutigen Bewertung ergibt sich dementsprechend auf Basis
unserer Schätzungen ein EV/EBITDA-Multiple von 19,1 in 2027, 11,5 in 2028,
7,6 in 2029 und 6,2 in 2030, sodass wir angesichts des deutlich
zweistelligen Gewinnwachstums weiteres Upside-Potenzial bei der Aktie sehen.

H1 übertrifft Erwartungen - Umsatz-Guidance und Neukundenziel angehoben:
Ausschlaggebend für die sehr starke Performance in H1 waren sowohl die
überdurchschnittliche Handelsaktivität und höhere zinsnahe Erträge als auch
ein starkes Mediengeschäft. Wie aus dem Juli-KPI-Reporting ersichtlich wird,
begann auch die zweite Jahreshälfte mit einer starken Dynamik und stimmt uns
daher zuversichtlich auf das Erreichen der angehobenen Umsatz-Guidance (neu:
60-66 Mio. EUR; zuvor: 55- 61 Mio. EUR).

[Tabelle]

Fazit: Nach einem starken H1 ist Smartbroker auf Kurs, die erhöhte Guidance
zu erreichen. Derweil wirken die neuen Mittelfristziele ambitioniert, aber
realistisch. Insbesondere aufgrund des von uns prognostizierten, leicht
geringeren Neukundenwachstum ergibt sich im Falle des Erreichens des
Management-Szenarios weiteres Upside-Potenzial. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel in Höhe von 16,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst
Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch
erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als
ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert
sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung
von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig
orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär
aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega
zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde
Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen
Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a086fe68297215e3b3f4016646912f12

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

Smartbroker

