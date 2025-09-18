Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG 18.09.2025 / 13:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: Smartbroker Holding AG ISIN: DE000A2GS609 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.09.2025 Kursziel: 16,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Smartbroker hebt Guidance an und stellt neue 2030er-Ziele vor Smartbroker hat jüngst die FY-Guidance nach starken vorläufigen H1-Zahlen umsatzseitig angehoben und unsere Erwartungen in H1 übertroffen. Darüber hinaus stellte das Management auf der Hauptversammlung die neuen Mittelfristziele bis 2030 vor. Diese sehen neben einem stabilen Mediengeschäft folgende Prämissen vor: [Tabelle] Während wir unsere bisherigen Prognosen überwiegend bestätigen und mit den Erwartungen des Managements in-line sind und waren, passen wir insbesondere unsere erwarteten Neukundenzahlen an und erhöhen diese auf Basis des starken bisherigen Jahresverlaufs und der Ausführungen des Managements von 60.000 auf 80.000 pro Jahr. Hiermit erwarten wir die Fortführung des aktuell starken Neukundenzustroms von ca. 6.000-7.000 Neukunden pro Monat auch in Zeiten eines herausfordernden Börsenumfelds. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Kampagnen, dass die Kundengewinnungskosten über den von uns prognostizierten Kosten liegen, sodass wir diese auch angesichts der insgesamt höheren Kundengewinnung auf das aktuelle Niveau von rd. 120 EUR anpassen. Da sich ebenso abzeichnet, dass die Kunden insgesamt weniger Cash auf das verzinsliche Tagesgeldkonto umlegen, als erwartet und eine insgesamt hohe Cash-Quote fahren, haben wir auch hier unsere Erwartungen leicht erhöht und eine(n) Over-the-Cycle-Quote/Bestand abgebildet. In der Folge ergeben sich im Management-Szenario bzw. unseren Prognosen die auf der nächsten Seite dargestellte Entwicklung des Umsatzes und des EBITDA vor Customer Acquisition Cost (CAC). [Abbildung] Auf Basis der heutigen Bewertung ergibt sich dementsprechend auf Basis unserer Schätzungen ein EV/EBITDA-Multiple von 19,1 in 2027, 11,5 in 2028, 7,6 in 2029 und 6,2 in 2030, sodass wir angesichts des deutlich zweistelligen Gewinnwachstums weiteres Upside-Potenzial bei der Aktie sehen. H1 übertrifft Erwartungen - Umsatz-Guidance und Neukundenziel angehoben: Ausschlaggebend für die sehr starke Performance in H1 waren sowohl die überdurchschnittliche Handelsaktivität und höhere zinsnahe Erträge als auch ein starkes Mediengeschäft. Wie aus dem Juli-KPI-Reporting ersichtlich wird, begann auch die zweite Jahreshälfte mit einer starken Dynamik und stimmt uns daher zuversichtlich auf das Erreichen der angehobenen Umsatz-Guidance (neu: 60-66 Mio. EUR; zuvor: 55- 61 Mio. EUR). [Tabelle] Fazit: Nach einem starken H1 ist Smartbroker auf Kurs, die erhöhte Guidance zu erreichen. Derweil wirken die neuen Mittelfristziele ambitioniert, aber realistisch. Insbesondere aufgrund des von uns prognostizierten, leicht geringeren Neukundenwachstum ergibt sich im Falle des Erreichens des Management-Szenarios weiteres Upside-Potenzial. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel in Höhe von 16,00 EUR. 