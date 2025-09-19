Werbung ausblenden

Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

19.09.2025 / 13:30 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      19.09.2025
     Kursziel:                  61,00 EUR (zuvor: 60,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

ZEAL hebt wie erwartet die Prognose für 2025 an - Prognosen und Kursziel
erneut erhöht

Die ZEAL Network SE hat gestern nach Börsenschluss per Adhoc-Mitteilung die
Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 angehoben. Dieser Schritt kommt
für uns nicht überraschend und untermauert unsere positive Einschätzung, die
wir bereits in unserem Kommentar vom 6. August 2025 dargelegt hatten. Damals
hatten wir die ursprüngliche Prognose als zunehmend konservativ eingestuft
und eine Anhebung in der zweiten Jahreshälfte für wahrscheinlich gehalten.

Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in
einer Bandbreite von 205 bis 215 Mio. EUR (bisher: 195 bis 205 Mio. EUR).
Noch deutlicher fällt die Anhebung beim operativen Ergebnis aus: Das EBITDA
soll nun zwischen 63 und 68 Mio. EUR liegen (bisher: 55 bis 60 Mio. EUR).
Als Gründe für die angehobene Erwartung führt das Management eine
verbesserte Lotterie-Bruttomarge und die positive Entwicklung der
Soziallotterie 'Traumhausverlosung" an.

Diese Begründung deckt sich mit unserer Analyse. In unserem letzten
Kommentar hatten wir bereits hervorgehoben, dass das Verlosungsformat 'Dream
House" die ursprünglichen Erwartungen übertrifft und wir es als einen
wesentlichen Wachstumsund Profitabilitätstreiber für ZEAL betrachten. Die
nun erfolgte Prognoseanpassung bestätigt diese Einschätzung eindrücklich und
dürfte aber auch der erneut postiven Entwicklung des Eurojackpost in Q3
geschuldet sein.

[Grafik]

Fazit: Die angehobene Prognose ist ein klares Zeichen der operativen Stärke
von ZEAL. Die neue EBITDA-Zielspanne liegt nun signifikant über unserer
bisherigen Schätzung von 61,6 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2025. Die
positive Dynamik, die sich bereits in den soliden Q2-Zahlen zeigte, hat sich
damit weiter verfestigt. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst
und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 61,00 EUR
(zuvor: 60,00 EUR). Die jüngsten Entwicklungen untermauern dieses Ziel
nachhaltig. Jede Kursschwäche bleibt daher aus unserer Sicht eine klare
Kaufgelegenheit.



---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

