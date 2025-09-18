Werbung ausblenden

OTS: UmweltBank AG / UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre
Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für
die ökologische Transformation
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025
beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem
Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht
einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damit
abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO
(AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuer
institutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zu
erweitern.

Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016
Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung der
UmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung des
Kreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen
Investoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für Ihre
Unterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsere
Strategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar von
Blücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere
Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter
voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin
zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."

Pressekontakt:

Dr. Florian Wedlich
Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514
OTS:               UmweltBank AG
ISIN:              DE0005570808
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Umweltbank

Das könnte dich auch interessieren

Italienischen Großbank
Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinngestern, 12:30 Uhr · dpa-AFX
Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden