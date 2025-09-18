Werbung ausblenden
Tech-Konzerne

Paypal und Google vereinbaren KI-Allianz

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: Nuttapong punna/Shutterstock.com

(Reuters) - Google und Paypal wollen gemeinsam die Bereiche Einkauf und Bezahlung auf Basis Künstlicher Intelligenz voranbringen.

Dazu seien beide Unternehmen eine auf mehrere Jahre ausgelegte Partnerschaft eingegangen, teilten Google und Paypal am Mittwoch mit. Paypal-Lösungen für digitalen Zahlungsverkehr würden nun in eine Reihe von Google-Produkten integriert.

Paypal werde Googles KI nutzen, um Dienstleistungen und Sicherheit zu verbessern, erklärte der Chef der Google-Mutter Alphabet, Sundar Pichai. Google wiederum werde Paypals Zahlungsfunktionen tiefer integrieren. So werde Enterprise Payments von Paypal ein wichtiger Anbieter, der Kartenzahlungen über Produkte wie Google Cloud und Google Play verarbeite.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz
Alphabet A
Paypal
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Cloud-Anbieter
CoreWeave erhält Milliardenauftrag von Nvidia15. Sept. · Reuters
CoreWeave-Logo auf einem Smartphone-Display
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden