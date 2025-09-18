Paypal und Google vereinbaren KI-Allianz

(Reuters) - Google und Paypal wollen gemeinsam die Bereiche Einkauf und Bezahlung auf Basis Künstlicher Intelligenz voranbringen.

Dazu seien beide Unternehmen eine auf mehrere Jahre ausgelegte Partnerschaft eingegangen, teilten Google und Paypal am Mittwoch mit. Paypal-Lösungen für digitalen Zahlungsverkehr würden nun in eine Reihe von Google-Produkten integriert.

Paypal werde Googles KI nutzen, um Dienstleistungen und Sicherheit zu verbessern, erklärte der Chef der Google-Mutter Alphabet, Sundar Pichai. Google wiederum werde Paypals Zahlungsfunktionen tiefer integrieren. So werde Enterprise Payments von Paypal ein wichtiger Anbieter, der Kartenzahlungen über Produkte wie Google Cloud und Google Play verarbeite.