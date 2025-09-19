Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Befesa ziehen an - UBS startet mit Kaufempfehlung

Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Befesa haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS profitiert. In der Spitze schnellten sie im Kleinwerte-Index SDax um fast neun Prozent auf ein Hoch seit Mitte Juli nach oben. Am Nachmittag standen die Papiere des Recycling-Spezialisten noch 3,5 Prozent bei 28,06 Euro im Plus. Ihre Kursgewinne seit Jahresbeginn bauten sie damit auf mehr als ein Drittel aus.

UBS-Analyst Olivier Calvet nahm Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung auf, damit sieht er weiteres Kurspotenzial von rund 57 Prozent. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich weltweit führend. Calvet sieht viele Wachstumsmöglichkeiten, entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit Befesa-Aktien könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen./niw/jha/

