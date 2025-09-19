BlackRock: Die iShares Musterportfolios – jetzt entdecken!









Die iShares Musterportfolios

Wichtiger Hinweis: Das vorliegende Material ist nicht als Anlageberatung zu verstehen und ist weder eine Empfehlung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder für eine bestimmte Strategie.





Was sind Musterportfolios?

Musterportfolios sind wie Blaupausen, die Sie für Ihre ETF-Anlage verwenden können. Das heißt, Sie können diese als Vorlage nutzen, um Ihr persönliches Portfolio aus unterschiedlichen ETFs zusammenzustellen. Die iShares Musterportfolios wurden von unseren Spezialisten des BlackRock Portfolio Consulting Teams erstellt und bieten Ihnen drei unterschiedliche Risiko-Rendite-Profile: konservativ, ausgewogen und wachstumsorientiert.





Auswahl des Risiko-Rendite-Profils



Die Mischung aus Aktien und Anleihen in Ihrem Portfolio kann einen großen Einfluss auf Ihre langfristigen Erträge haben. Mit Aktien können Sie höhere Renditen erzielen als mit Anleihen, aber sie gelten als riskanter.

Ein konservatives Portfolio hat in der Regel einen höheren Anteil an Anleihen als an Aktien, während ein wachstumsorientiertes Portfolio einen höheren Anteil an Aktien als an Anleihen hat.

Je länger Sie Ihr Geld investieren, desto weniger problematisch kann das tägliche Auf und Ab bei Aktien sein.





Drei Musterportfolios zur Wahl

Wählen Sie das für Ihre Anlageziele passende Portfolio aus und besuchen Sie anschließend unseren Fondsfinder, um die ETFs für Ihre Anlage zusammenzustellen.

Zu den Portfolios

