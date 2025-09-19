Börsengang der Anzeigen-Plattform SMG ist in trockenen Tüchern

Zürich (Reuters) - Die Aktien der Anzeigen-Plattform Swiss Marketplace Group (SMG) werden beim Börsengang an der Schweizer SIX am oberen Ende der Preisspanne ausgegeben.

Die Titel des Betreibers von Immobilien- und Autoportalen kosten 46 Franken, wie SMG am Freitag mitteilte. Damit wird das Unternehmen mit insgesamt 4,5 Milliarden Franken bewertet. Die Preisspanne hatte von 43 bis 46 Franken gereicht. Der Handel an der Schweizer Börse startet voraussichtlich um 9:00 Uhr. Bei einem erfolgreichen Debüt könnte die Gesellschaft aus Zürich zu einem Wegbereiter für weitere IPOs in Europa werden. Auch in Deutschland stehen mehrere hochkarätige Börsenkandidaten in den Startlöchern. Am Vortag war der von Continental abgespaltene Autozulieferer Aumovio mit einem Börsenwert von 3,5 Milliarden Euro in die Selbstständigkeit gestartet.

SMG stieß bei Schweizer und internationalen Anlegern auf Anklang. Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen. Im Rahmen des Börsengangs stehen bis zu 23 Prozent der Aktien von SMG zum Verkauf. Die Titel stammen vollständig aus dem Besitz der Altaktionäre, dem Verlagshaus Ringier, dem Versicherer Mobiliar und dem Finanzinvestor General Atlantic. Der Medienkonzern TX Group, der seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2021 ebenfalls beteiligt ist, verkaufte keine Aktien. Dem Börsenkandidaten fließen im Rahmen der von Goldman Sachs, JP Morgan und der UBS organisierten Transaktion keine Erlöse zu. Die Vermögensverwalter Pictet und Blackrock zeichneten Titel im Wert von jeweils 150 Millionen Franken.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)