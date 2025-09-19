Anzeigen-Plattform SMG legt bei IPO an Schweizer Börse zu

Zürich (Reuters) - Die Anzeigen-Plattform Swiss Marketplace Group (SMG) ist bei ihrem Börsengang an der Schweizer SIX mit Kursgewinnen gestartet.

Im frühen Handel am Freitag notierten die Titel des Betreibers von Immobilien- und Autoportalen bei 48,25 Franken. Der Ausgabepreis lag mit 46 Franken am oberen Ende der ursprünglich festgelegten Preisspanne von 43 bis 46 Franken. Damit erreichte der Börsenwert insgesamt 4,5 Milliarden Franken. SMG stieß bei Schweizer und internationalen Anlegern auf Anklang. Das Angebot sei mehrfach überzeichnet gewesen, so SMG. Im Rahmen des IPOs standen vorerst 20 Prozent der Aktien von SMG zum Verkauf. Die Titel stammen vollständig aus dem Besitz der Altaktionäre, dem Verlagshaus Ringier, dem Versicherer Mobiliar und dem Finanzinvestor General Atlantic. Der Medienkonzern TX Group, der seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2021 ebenfalls beteiligt ist, verkaufte keine Aktien. Dem Unternehmen fließen im Rahmen der Transaktion keine Erlöse zu.