EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Gläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2023 stimmen Neufassung der Anleihebedingungen mit großer Mehrheit zu; Einberufung einer zweiten Gläubigerversammlung für die Unternehmenswa

Düsseldorf, 19. September 2025 – Die Inhaber der Unternehmenswandelanleihe 2023 (ISIN DE000A30V8X3) haben in der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Dienstag, den 16. September 2025 um 0:00 Uhr, bis Donnerstag, den 18. September 2025 um 24:00 Uhr, mit der erforderlichen Mehrheit dem in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 01. September 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG mit großer Mehrheit zugestimmt und damit die Neufassung der Anleihebedingungen beschlossen.

Da das erforderliche Beschlussquorum hinsichtlich der im selben Zeitraum stattgefundenen Abstimmung ohne Versammlung der Unternehmenswandelanleihe 2024 (ISIN DE000A383Q70) nicht erreicht wurde, wird zeitnah eine zweite Gläubigerversammlung einberufen. In der zweiten Gläubigerversammlung soll unverändert über die Änderung der Anleihebedingungen gemäß dem am 01. September 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG abgestimmt werden.

