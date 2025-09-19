Werbung ausblenden

EQS-AFR: PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.09.2025 / 14:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PharmaSGP Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Ort:

https://ir.pharmasgp.com/#Finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025

Ort:

https://ir.pharmasgp.com/en/#FinancialReports

19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PharmaSGP Holding SE
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Deutschland
Internet:https://pharmasgp.com
PharmaSGP Holding

