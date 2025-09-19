EQS-AFR: PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PharmaSGP Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PharmaSGP Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
19.09.2025 / 14:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die PharmaSGP Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort:
https://ir.pharmasgp.com/#Finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.09.2025
Ort:
https://ir.pharmasgp.com/en/#FinancialReports
19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PharmaSGP Holding SE
|Lochhamer Schlag 1
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Internet:
|https://pharmasgp.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2199832 19.09.2025 CET/CEST