EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



19.09.2025 / 11:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Sprache: Englisch

Ort:

https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

19.09.2025 CET/CEST



Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolford AG Wolfordstrasse 1 6900 Bregenz Österreich Internet: www.wolford.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2200526 19.09.2025 CET/CEST