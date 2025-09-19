Werbung ausblenden

EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.09.2025 / 11:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Sprache: Englisch

Ort:

https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

19.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Internet:www.wolford.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2200526 19.09.2025 CET/CEST

Wolford

