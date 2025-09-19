Werbung ausblenden

EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.09.2025 / 11:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Q-Soft Verwaltungs AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,24 EUR 372.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,2400 EUR 372.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


19.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstaße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.kst-ag.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100774  19.09.2025 CET/CEST

