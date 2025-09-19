EQS-News: aap Rubino Di Girolamo bis Ende 2028 als CEO bestätigt, COO Agnieszka Mierzejewska verlässt das Unternehmen per Ende Jahr

EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Personalie

aap Rubino Di Girolamo bis Ende 2028 als CEO bestätigt, COO Agnieszka Mierzejewska verlässt das Unternehmen per Ende Jahr



19.09.2025 / 22:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEO Rubino Di Girolamo hat seinen Vertrag für weitere drei Jahre verlängert

COO Agnieszka Mierzejewska beendet ihre Vorstandstätigkeit planmäßig zum 31.12.2025

Der CEO der aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“) Rubino Di Girolamo hat sich für drei weitere Jahre verpflichtet. Herr Di Girolamo ist seit 2019 in dieser Funktion tätig und wird das Unternehmen weiter auf seinem Weg der Transformation begleiten und weiter in die Zukunft führen. Dr. Nathalie Krebs, Vorsitzende des Aufsichtsrats: “Wir sind sehr froh, dass mit Rubino die Kontinuität innerhalb der Gesellschaft gewährt ist und er die aap weiter mit seiner strategischen Weitsicht prägen wird.“

Der CEO Rubino Di Girolamo sagt: “Mit dem Abschluss der klinischen Humanstudie zu unserer antibakteriellen Plattform-Beschichtungstechnologie steht aap vor einem entscheidenden Meilenstein. Ziel ist es, sich als Anbieter von Kombinationsprodukten mit der neuen Technologie im Trauma-Markt zu etablieren und durch Lizenzpartnerschaften in weiteren MedTech-Segmenten die Technologie breit zu positionieren – mit dem langfristigen Anspruch, einen neuen Goldstandard in verschiedenen Anwendungsbereichen zu setzen.

Der bevorstehende Transformationsprozess, der unter anderem die Zulassung erster aap-Silber Produkte und eine strategische Neuausrichtung umfasst, wird voraussichtlich zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Ich begleite diesen Weg mit voller Überzeugung und Engagement – hin zu einem zukunftsfähigen und tragfähigen Unternehmen.“

Agnieszka Mierzejewska, COO der aap, wird ihre Vorstandstätigkeit mit Auslaufen des derzeit gültigen Vorstandsvertrags zum 31.12.2025 beenden. Sie hat die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Nathalie Krebs, über ihre Entscheidung informiert, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

COO Agnieszka Mierzejewska sagt: „Nach über elf Jahren bei aap und fünf Jahren im Vorstand habe ich mich entschieden, mich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Mit der nun soliden operativen Basis und den positiven Entwicklungen in vielen Bereichen bin ich zuversichtlich, dass das Unternehmen seinen eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen wird. Die Beendigung meines Vertrags zum Jahresende bietet den idealen Zeitpunkt für diesen Schritt.“

Dr. Nathalie Krebs, Vorsitzende des Aufsichtsrats: „Der Aufsichtsrat respektiert die Entscheidung von Agnieszka, sich neuen Herausforderungen zu widmen, und wird die planmäßige Beendigung ihres bis 31.12.2025 laufenden Vertrages entsprechend umsetzen. Agnieszka war seit 2021 Mitglied des Vorstands in ihrer Rolle als Chief Operating Officer (COO) und hat in dieser Funktion zur operativen Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Für ihre neue berufliche Herausforderung wünschen wir ihr Erfolg und alles erdenklich Gute für die Zukunft.“

----------------------------------------------------------------

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze –

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren Netzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten und selektiver Direktvertrieb. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands/ CEO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: +49 (0)30 75019 – 141; Fax: +49 (0)30 75019 – 170; Email: r.digirolamo@aap.de

19.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: aap Implantate AG Lorenzweg 5 12099 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 75 019-0 Fax: +49 (0) 30 75 019-111 E-Mail: info@aap.de Internet: www.aap.de ISIN: DE000A3H2101 WKN: A3H210 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2200830

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2200830 19.09.2025 CET/CEST