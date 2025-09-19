Werbung ausblenden

EQS-News: swissnet Group: Einladung zum Webcast am 23. September 2025

EQS Group · Uhr
EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group: Einladung zum Webcast am 23. September 2025

19.09.2025 / 14:31 CET/CEST
swissnet Group: Einladung zum Webcast am 23. September 2025

Berg, Schweiz – 19. September 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter zum Webcast am 23. September 2025 um 15:00 Uhr in englischer Sprache ein. CO-CEO Roger Tabbal wird die internationale Expansionsstrategie der swissnet Group erläutern und über aktuelle Unternehmensentwicklungen in der MENA- und APAC-Region berichten. Anschließend steht Herr Tabbal in einer Q&A-Session für Ihre Fragen zur Verfügung.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an: https://www.nuways-ag.com/events/international-business-and-developments-in-the-mena-region-j43rq7w6

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen
swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
Andre Jochem, Head of IR
jonathansauppe@swissnet.ag
andrejochem@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

19.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet:http://www.swissnet.ag/
ISIN:CH0451123589
WKN:A2QN5W
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart
EQS News ID:2200692
