EQS-News: swissnet Group: Einladung zum Webcast am 23. September 2025

swissnet Group: Einladung zum Webcast am 23. September 2025

Berg, Schweiz – 19. September 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter zum Webcast am 23. September 2025 um 15:00 Uhr in englischer Sprache ein. CO-CEO Roger Tabbal wird die internationale Expansionsstrategie der swissnet Group erläutern und über aktuelle Unternehmensentwicklungen in der MENA- und APAC-Region berichten. Anschließend steht Herr Tabbal in einer Q&A-Session für Ihre Fragen zur Verfügung.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an: https://www.nuways-ag.com/events/international-business-and-developments-in-the-mena-region-j43rq7w6

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de



