EU-Ausschuss empfiehlt Bayer-Medikament zur Zulassung

Reuters · Uhr
Düsseldorf (Reuters) - Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat das Bayer-Medikament Elinzanetant gegen Hitzewallungen bei Frauen für die Zulassung in der Europäischen Union empfohlen.

Die endgültige Entscheidung der Europäischen Kommission über die Zulassung werde nun in den kommenden Monaten erwartet, teilte Bayer am Freitag weiter mit. Der Wirkstoff sei bereits in Australien, in Kanada, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz zugelassen. Derzeit gebe es in Deutschland keine zugelassenen Behandlungen für Wechseljahres-Symptome, die durch endokrine Therapie bei Brustkrebs verursacht werden.

Bayer

