Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.09.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ATTICA HLDGS NAM. EO 0,30Bericht 2. Quartal 2025
CI GamesBericht 2. Quartal 2025
Future FuelsBericht 1. Quartal 2026
Garibaldi ResourcesBericht 2. Quartal 2026
GemfieldsBericht 2. Quartal 2025
IONIC RARE EARTHS LTDBericht Geschäftsjahr 2025
MoneyHeroBericht 2. Quartal 2025
Monument MiningBericht Geschäftsjahr 2025
Nexus GoldBericht 2. Quartal 2025
Q Precious & Battery MetalsBericht 1. Quartal 2026
Standard LithiumBericht Geschäftsjahr 2025
Waga EnergyBericht 2. Quartal 2025
WEST COAST SILVER LTD.Bericht Geschäftsjahr 2025
WolfordBericht 2. Quartal 2025
Zonte MetalsBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

