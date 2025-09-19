Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.09.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. September 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ATTICA HLDGS NAM. EO 0,30
|Bericht 2. Quartal 2025
|CI Games
|Bericht 2. Quartal 2025
|Future Fuels
|Bericht 1. Quartal 2026
|Garibaldi Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|Gemfields
|Bericht 2. Quartal 2025
|IONIC RARE EARTHS LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MoneyHero
|Bericht 2. Quartal 2025
|Monument Mining
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nexus Gold
|Bericht 2. Quartal 2025
|Q Precious & Battery Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Standard Lithium
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Waga Energy
|Bericht 2. Quartal 2025
|WEST COAST SILVER LTD.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Wolford
|Bericht 2. Quartal 2025
|Zonte Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.09.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.09.202517. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungMeta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista