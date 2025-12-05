W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BC MolyBericht 2. Quartal 2026
Berkeley Group HoldingsBericht 2. Quartal 2026
C3 MetalsBericht Geschäftsjahr 2025
Edinburgh Worldwide Investment TrustBericht Geschäftsjahr 2024
GenedriveBericht Geschäftsjahr 2025
HönleBericht Geschäftsjahr 2025
Knot offshore PartnersBericht 3. Quartal 2025
Laurentian Bank of CanadaBericht Geschäftsjahr 2025
MoneyHeroBericht 3. Quartal 2025
NIPPON PARK.DEV.CO.LTD.Bericht 1. Quartal 2026
OLIVUT RESOURCES LTDBericht Geschäftsjahr 2025
QUESTCORP MININGBericht 1. Quartal 2026
TuniuBericht 3. Quartal 2025
Victoria's Secret & Co.Bericht 3. Quartal 2025
YUKON METALS CORP.Bericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

