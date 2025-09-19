Ist Frankreichs Regierungskrise ein Risiko für deutsche Aktien?

Nein! Die französischen Verhältnisse sind mit den deutschen nicht vergleichbar. Ein Wechsel des Regierungschefs gehört zum Selbstverständnis der französischen Demokratie.

Die ökonomischen Rahmendaten sind ebenfalls mit den deutschen kaum vergleichbar, insbesondere die Neuverschuldung pro Jahr und die Verschuldungsquote insgesamt. Wie Frankreich diese zwei Größen immer anders managt, wird in Brüssel hingenommen: „Weil es Frankreich ist.“

Haben deutsche Autobauer noch eine Chance gegen China?

Die deutschen Autokonzerne praktizierten vorauseilenden Gehorsam im Aufbau der E-Mobilität und damit in der Struktur ihres Angebots. Auf der IAA haben nun alle drei Großen nebst Töchtern diese falsche Linie korrigiert und werden zweigleisig: Hochwertig in der Technik und alternativ im Sektor E-Mobil und Verbrenner.

Das erlaubt eine größere Flexibilität für die jeweilige Serienfertigung, unterschiedlich gegliedert für China zum einen und Europa/den Westen zum anderen. Wie immer: Die Deutschen sind etwas langsamer, aber dafür gründlich. Darin liegt das Comeback.

Ist Elon Musks billionenschwerer Vergütungsplan nicht vollkommen abwegig?

In den USA ist alles möglich. Der Vergütungsplan von Tesla-Chef Elon Musk ist spektakulär und setzt offenbar neue Maßstäbe dafür, wie Ideen am Markt bewertet werden.

Am vorigen Mittwoch schaffte Larry Ellison als Großaktionär von Oracle Ähnliches: Mit dem 35-Prozent-Kurssprung von Oracle wurde er rechnerisch der reichste Mann der Welt vor Elon Musk mit einer sagenhaften Auftragsentwicklung für KI-Technik, die bisher niemand vorauszusagen wagte. Auch hier: Erfolg wird belohnt.