Werbung ausblenden

Langjähriger Putin-Vertrauter Kosak tritt als Vize-Stabschef zurück

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen Vize-Stabschef Dmitri Kosak von seinen Aufgaben entbunden.

Ein am Donnerstag veröffentlichter Präsidentenerlass nannte keinen Grund für den Schritt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Kosak sei auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Das Nachrichtenportal RBC berichtete, Kosak habe ein Rücktrittsschreiben eingereicht und erwäge nun verschiedene Optionen für einen Wechsel in die Wirtschaft. Kosak gilt als langjähriger Weggefährte Putins und arbeitete bereits in den 1990er Jahren mit ihm in der Stadtverwaltung von St. Petersburg zusammen. Er spielte zudem eine Schlüsselrolle bei der Organisation der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi.

(Bericht von Dmitry Antonov, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
So schützt du dein Depot vor Verlusten
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerollt
Dax Tagesrückblick 18.09.2025
Dax verbucht starke Gewinne - größtes Tagesplus seit zwei Monatengestern, 17:55 Uhr · onvista
Dax Logo
Fed-Zinsentscheid am Abend
Alles, was du zur wichtigsten Zinssitzung des Jahres wissen musst17. Sept. · onvista
Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Meta knackt Konsolidierung: Kursziel 900 USD, Trade wird gerolltgestern, 17:12 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlustengestern, 15:30 Uhr · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden