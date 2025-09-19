Langjähriger Putin-Vertrauter Kosak tritt als Vize-Stabschef zurück

Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen Vize-Stabschef Dmitri Kosak von seinen Aufgaben entbunden.

Ein am Donnerstag veröffentlichter Präsidentenerlass nannte keinen Grund für den Schritt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Kosak sei auf eigenen Wunsch zurückgetreten. Das Nachrichtenportal RBC berichtete, Kosak habe ein Rücktrittsschreiben eingereicht und erwäge nun verschiedene Optionen für einen Wechsel in die Wirtschaft. Kosak gilt als langjähriger Weggefährte Putins und arbeitete bereits in den 1990er Jahren mit ihm in der Stadtverwaltung von St. Petersburg zusammen. Er spielte zudem eine Schlüsselrolle bei der Organisation der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi.

