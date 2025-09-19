Original-Research: q.beyond (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: q.beyond - von Montega AG 19.09.2025 / 12:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu q.beyond Unternehmen: q.beyond ISIN: DE0005137004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.09.2025 Kursziel: 1,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann q.beyond ruft den Aufbruch ins KI-Zeitalter aus CEO Thies Rixen hat die q.beyond auf den 14. Hamburger Investorentagen repräsentiert und das Potential von KI-Lösungen vorgestellt. Wachsende Bedeutung der Künstlichen Intelligenz: Nach Einschätzung von Herrn Rixen könnte KI in den kommenden Jahren in der Lage sein, 10% bis 15% der gesamtgesellschaftlichen Arbeitskraft zu tragen. Für q.beyond soll dies jedoch nicht eine Personalreduktion bedeuten, vielmehr soll zukünftiges Wachstum durch die KIbasierten Effizienzgewinne mit der aktuellen Belegschaft abbildbar sein. Auch für Kunden von q.beyond ist der Einsatz entsprechender Lösungen, ob von q.beyond selbst oder von Drittanbietern, bedeutend, um selber wettbewerbsfähig zu bleiben. Erste Umsätze in 2025 für eigene 'Private Enterprise AI': Nach dem Launch eigener KILösungen im April 2025 (siehe Comment vom 14.05.2025), ist q.beyond bereits mit über 30 Interessenten in Gesprächen, wobei es sich überwiegend um Neukunden handelt und wöchentlich drei bis fünf Interessenten hinzukommen. Typische Anwendungsfälle betreffen insbesondere datenschutzkritische Situationen, in denen die abgesicherte Umgebung im deutschen Rechenzentrum von hoher Bedeutung ist. Als Beispiel wurde die automatische Erstellung von Arztbriefen für eine größere deutsche Klinik genannt. Die Kundenverträge sollen mit einer Laufzeit von 12 bis 36 Monaten abgeschlossen werden, erste Umsätze werden bereits für das vierte Quartal erwartet. Priorisierter Microsoft-Partner für Copilot: Als eines von drei Beratungsunternehmen neben Campana & Schott und Reply ist q.beyond als 'Prioritized Tier' für die Einführung von Microsofts Copilot eingestuft. q.beyond profititert dadurch von Leads und Empfehlungen durch Microsofts Vertrieb. Die Umsätze rund um Microsoft sollen dadurch von den aktuell ca. 15 Mio. EUR zukünftig auf bis zu ca. 60 Mio. EUR, was dem aktuellen Geschäftsvolumen mit SAP-Lösungen entspricht, gesteigert werden. Zeitgleich wird aber auch das SAP-Geschäft, unter anderem durch Dienstleistungen zu der Joule-KI ausgebaut. Margenentwicklung konkretisiert: Im Anschluss an die aktuelle Guidance für das laufende Jahr (7% bis 8% EBITDA-Marge), könnte 2026 eine Verbesserung um 1 bis 2 PP möglich sein. Das übergeordnete Ziel einer zweistelligen EBITDA-Marge wird für 2027 avisiert. Erwarteter Nettogewinn ermöglicht Dividenden und Aktienrückkäufe: Mit dem für dieses Jahr erwarteten positiven Jahresüberschuss sollen sowohl im Anschluss an die nächstjährige Hauptversammlung Aktienrückkäufe als auch ab 2027 für das Geschäftsjahr 2026 Dividenden möglich sein. Bei der Dividendenpolitik soll von einem tendenziell niedrigeren Startniveau die langfristige Entwicklung im Vordergrund stehen, während Aktienrückkäufe von Herrn Rixen insbesondere bei dem aktuellen Kursniveau von rund 0,90 EUR als größerer Hebel gesehen wird. Fazit: q.beyond zeigt sich erfolgsversprechend positioniert, um von der wachsenden Bedeutung der künstlichen Intelligenz zu profitieren. Für die Aktionäre stehen Rückflüsse in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden in Aussicht. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und auch das Kursziel von EUR 1,20. 