FOMC Sitzung beginnt | Oracle & Tesla | Disney Einstieg

Die Wall Street startet mit Rückenwind in die neue Woche: Der S&P 500 klettert erstmals über die Marke von 6.600 Punkten, auch der Nasdaq erreicht ein Rekordhoch. Unterstützt wird die Stimmung von positiven Signalen aus den US-chinesischen Handelsgesprächen und der Erwartung einer ersten Zinssenkung durch die Fed in 2025.



Besonders im Fokus: Oracle mit +5 % nach Berichten über eine Schlüsselrolle im TikTok-Deal, Alphabet und Tesla mit Kursgewinnen von 4 % bzw. 3 %. Auf der Verliererseite Dave & Buster’s mit –16 % nach schwachen Quartalszahlen, während Novo Nordisk (+3 %) mit Studienergebnissen zum Abnehm-Medikament und Chipotle (+2 %) mit neuen Aktienrückkäufen überzeugen.



Alle Augen richten sich nun auf die Fed-Sitzung: Mittwoch wird die Zinsentscheidung erwartet – laut CME FedWatch mit 100 % Wahrscheinlichkeit einer Senkung um mindestens 25 Basispunkte.



00:00 Intro

00:09 Überblick

01:22 US Konjunkturdaten: Faktoren für Fed-Entscheidung

05:42 EU | China | Japan

08:24 FED Tagung: Mögliche Szenarien und Prognosen

13:06 Meldungen: Google | Tesla | Oracle | Disney | Meta | Nvidia u.v.m.

22:53 BofA Global Fund Manager Survey: großer Optimismus

27:44 Ausblick diese Woche



