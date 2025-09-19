Roche: Expertenrat empfiehlt EU-Zulassungsänderung für Krebsmittel Lunsumio

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat in Europa im Zulassungsprozedere zum Krebsmittel Lunsumio eine positive Empfehlung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) erhalten. Eine endgültige Entscheidung der EU-Kommission werde in naher Zukunft erwartet.

Bei einer definitiven Zulassung wäre Lunsumio die erste Behandlung für Patienten mit follikulärem Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, die sowohl eine feste Dauer hat als auch subkutan verabreicht wird, wie Roche am Freitagnachmittag mitteilte. Der Meldung zufolge erziele Lunsumio hohe und lang anhaltende Ansprechraten. Zwei Drittel der Patienten würden nach vier Jahren eine vollständige Remission aufweisen.

Die Daten der für die Empfehlung ausschlaggebenden Phase-II-Studie GO29781 seien auch bei anderen Gesundheitsbehörden weltweit zur Zulassungsprüfung eingereicht worden. Darunter etwa auch bei der US-Arzneimittelbehörde FDA./cg/mk/AWP/men