Kreise: Regiochefin Palla soll neue Bahnchefin werden

dpa-AFX · Uhr
Deutsche Bahn

Berlin (dpa) - Die bisherige Chefin der Bahnsparte DB Regio, Evelyn Palla, soll Nachfolgerin von Richard Lutz an der Spitze der kriselnden Deutschen Bahn werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatte «Bild» berichtet.

