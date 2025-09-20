Kreise: Regiochefin Palla soll neue Bahnchefin werden
dpa-AFX · Uhr
dpa-AFX
Deutsche Bahn
Berlin (dpa) - Die bisherige Chefin der Bahnsparte DB Regio, Evelyn Palla, soll Nachfolgerin von Richard Lutz an der Spitze der kriselnden Deutschen Bahn werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Zuvor hatte «Bild» berichtet.
