Werbung ausblenden
Aktien New York

Wall Street mit wenig Bewegung - Atempause nach Rekorden

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com

Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Rekorden am Montag zunächst schwergetan. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf 46.212,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,07 Prozent auf 6.659,38 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,04 Prozent auf 24.615,28 Punkte.

In der Vorwoche hatte die Hoffnung gestützt, dass die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. Laut Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.

Ansonsten wird zu Wochenbeginn weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100.000 US-Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrscht nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll.

Im Fokus bleibt außerdem die Debatte über den chinesischen Social-Media-Riesen Bytedance, der die Online-Videoplattform Tiktok betreibt. Bei der Abspaltung des US-Geschäfts von Tiktok soll die Software, die die nächsten Videoclips für Nutzer aussucht, in den USA nachgebaut werden. Als Basis dafür werde aber der in China ansässige Tiktok-Eigentümer Bytedance seinen bisherigen Software-Algorithmus zur Verfügung stellen, schrieben unter anderem das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
N
NEW YORK

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 22.09.2025
Dax im Minus – herbe Verluste bei VW und Porscheheute, 09:52 Uhr · onvista
Dax im Minus – herbe Verluste bei VW und Porsche
Gewinnwarnungen
VW- und Porsche-Aktien sacken abheute, 08:32 Uhr · dpa-AFX
VW- und Porsche-Aktien sacken ab
Dax Vorbörse 22.09.2025
Deutscher Leitindex vor Handelsstart kaum verändertheute, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
"FT": Abnehm-Spezialist Metsera im Fokus
Pfizer steht vor milliardenschwerer Übernahmeheute, 07:45 Uhr · Reuters
Pfizer steht vor milliardenschwerer Übernahme
Dax Tagesrückblick 19.09.2025
Dax schwächelt nach starkem Vortag - Gold mit deutlichem Plus19. Sept. · onvista
Dax schwächelt nach starkem Vortag - Gold mit deutlichem Plus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 21.09.2025
Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevelsgestern, 19:58 Uhr · onvista
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden