ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer Porsche AG und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte. Mit seiner Ergebnisschätzung für VW liegt Houchois aber am oberen Rand der neuen Zielrange. Er sieht Kostenfortschritte in der Kernmarke und eine Bodenbildung im Audi-Produktionszyklus als entscheidende Kurstreiber für die historisch niedrig bewerteten Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

