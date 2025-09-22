Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Porsche AG auf 'Neutral' - Ziel 45 Euro

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, schrieb Patrick Hummel in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung vom Freitag. Er geht allerdings von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Zuffenhausener immer noch deutlich höher als Mercedes und BMW und wie ein Luxuswarenkonzern bewertet seien./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

