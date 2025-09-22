EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2025
Samara Asset Group p.l.c. / Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2025 / 11:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Samara Asset Group plc:

Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News- ein Service der EQS Group AG.


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – 01. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 wurden 3.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

DatumGesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro)Volumen (Euro)
15.09.25- --
16.09.25- --
17.09.25- --
18.09.251.400 1,942.719,00
19.09.251.600 1,953.120,00
     

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.000.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Sliema/Malta, den 22. September 2025

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat

22.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Samara Asset Group p.l.c.
Beatrice 66 & 67, Amery Street
SLM 1707 Sliema
Malta
Internet:cryptology-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2201422 22.09.2025 CET/CEST

