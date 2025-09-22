EQS-News: Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags



22.09.2025

Dortmund, Montag, 22. September 2025

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags • Erfolgreiche Begebung einer grünen Dual-Tranche-Anleihe über 1,5 Milliarden Euro • Erwartete Ratings der Anleihe sind Baa1 von Moody’s und A- von Fitch • Erlöse dienen ausschließlich der Finanzierung des grünen Projektportfolios von Amprion zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland • Erhöhung des Konsortialkreditvertrags um 600 Millionen Euro auf 3,2 Milliarden Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grüne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 1,5 Milliarden Euro. Amprion begibt regelmäßig grüne Anleihen zur Finanzierung des grünen Projektportfolios und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse:

• Die erste Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4 Jahren und einen Zinskupon von 2,750 % p. a.

• Die zweite Tranche mit einem Volumen von 900 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 4,000 % p. a.

Die Anleihe wurde im Rahmen des mittlerweile 25 Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben und stieß auf sehr großes Interesse bei den Investoren.

Darüber hinaus hat Amprion den Konsortialkreditvertrag des Konzerns um 600 Millionen Euro auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro erhöht. Damit steigert das Unternehmen seine Finanzkraft auch im Bereich der kurzfristigen Finanzierungen weiter.

„Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Begebung dieser Anleihe und die erneute Erhöhung des Konsortialkreditvertrags. Zur Umsetzung unseres ambitionierten Investitionsprogramms sind eine gute Bonität und ein ständiger Zugang zum internationalen Kapitalmarkt unabdingbar. All das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit,“ sagt Peter Rüth, CFO von Amprion. Gleichzeitig sei ein hohes Maß an finanzieller Flexibilität wichtig. Die Finanzierungsstrategie von Amprion basiere auf einer Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten. „Umso mehr bestätigt der Erfolg dieser beiden Transaktionen das Vertrauen der Banken und Investoren in unsere Strategie und unser nachhaltiges Geschäftsmodell“, ergänzt Peter Rüth.

Die Emission der Anleihe sowie die Erhöhung des Konsortialkreditvertrags erfolgte unter Beteiligung der folgenden Banken: Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-Thüringen, Landesbank Baden-Württemberg, SEB sowie der UniCredit.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail: ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

