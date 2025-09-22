EQS-News: Doppelter Ruhm! vivo erreicht Platz 34 der BrandZ Top 100 chinesischen Marken und gewinnt den Inspirational Star of Innovation Award

EQS-News: vivo / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

SHANGHAI, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 16. September veranstaltete Kantar im 1862 Fashion Art Center in Shanghai unter dem Motto „Neue Intelligenz in der Markenstärke" die feierliche 2025 Kantar BrandZ China Gala sowie die Verleihung der Top 100 der wertvollsten chinesischen Marken. Zum zweiten Mal in Folge konnte sich vivo stark platzieren: Mit einem Markenwert von 5,989 Milliarden US-Dollar erreichte das Unternehmen Platz 34 und verzeichnete damit ein stabiles Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Dank kontinuierlicher Innovationen in den Bereichen 5G-Kommunikation, künstliche Intelligenz und mobile Bildgebung erhielt vivo zudem den „Kantar BrandZ Inspirational Star of Innovation Award" und unterstrich damit erneut seine führende Innovationskraft in der Branche.

Das Jahr 2025 markiert zugleich das 30-jährige Bestehen von vivo. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen stets an einer nutzerorientierten Strategie orientiert, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, und sich auf eine duale Forschungs- und Entwicklungsstrategie aus „Eigenforschung" und „Ko-Forschung" gestützt. Mit einem langfristigen Ansatz gelang es vivo wiederholt, verschiedene Branchenzyklen erfolgreich zu meistern und den Nutzern Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die ihre Erwartungen übertreffen.

In Bezug auf die technologische Ausrichtung konzentriert sich vivo auf vier langfristige Entwicklungsfelder: Design, Bildgebung, Systeme und Leistung. Hierfür wurde die hauseigene Technologieplattform „Blue Technology" ins Leben gerufen, die Kerninnovationen wie Blue Chip, Blue Volt, Blue LM, Blue OS und Blue Image umfasst. Diese Technologien schaffen nicht nur eine differenzierte Wettbewerbsfähigkeit für vivo, sondern bilden auch eine solide Basis für nutzerorientierte Innovationen.

Die technologischen Vorteile haben sich schnell in einer starken Produktperformance niedergeschlagen. Mit dem anhaltenden Boom des Konzertmarktes wurde das Kamera-Flaggschiff vivo X200 Ultra von den Nutzern aufgrund seiner exzellenten Tele- und Nachtfotografie als „Konzert-Wundergerät" gefeiert. Dieses Produkt ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Umsetzung von „Blue Technology" und langfristigen Entwicklungsstrategien und zeigt, wie vivo die extremen Bedürfnisse der Nutzer übertrifft. Im Oktober dieses Jahres wird die Markteinführung der X300-Serie erwartet, die den Standard für Flaggschiff-Erlebnisse in der mobilen Bildgebung neu definieren und vivos Durchbruch im High-End-Markt weiter vorantreiben soll.

Vor Kurzem stellte vivo das Mixed-Reality-Headset vivo Vision Explorer Edition vor, das Mixed-Reality-Technologien aus dem Labor in den Alltag bringt und den Nutzern ein Tor zu einer völlig neuen digitalen Welt öffnet. Mit der Veröffentlichung von vivo Vision wurde vivo zum ersten Technologieunternehmen in China, das auf Grundlage eigener Hardware-Fähigkeiten ein vollständiges Mixed-Reality-Erlebnis schafft – und gleichzeitig zum ersten chinesischen Unternehmen, das sowohl im Smartphone- als auch im MR-Bereich aktiv ist. Damit wurde ein erster „ökologischer Kreislauf" von der Inhaltserstellung bis zum Endgeräte-Erlebnis erreicht.

Auf den globalen Märkten verfolgt vivo die Kernphilosophie „More Local, More Global". Das Unternehmen kombiniert einheitliche globale Geschäftslogiken mit lokalisierten Umsetzungsstrategien und nutzt Nutzer-Insights als Triebfeder für Produktinnovationen und Service-Optimierungen. Der Erfolg in Märkten wie Südostasien basiert auf der präzisen Reaktion auf regionale Bedürfnisse sowie deren schneller Umsetzung. Durch ein umfassendes Einzelhandels- und Servicenetzwerk mit hocheffizienten lokalen Dienstleistungen stärkt vivo zudem seine Markenwahrnehmung im Hinblick auf „bedeutsame Differenzierung".

In Zukunft wird vivo weiterhin seiner ursprünglichen Mission treu bleiben, dass „Technologie eine bessere Zukunft erhellt", den Nutzer in den Mittelpunkt stellen, Innovation als Motor nutzen und auf der globalen Bühne die Intelligenz und Stärke chinesischer Marken demonstrieren.

