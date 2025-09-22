EQS-News: MHP Hotel AG: Deutliche EBITDA-Steigerung im ersten Halbjahr 2025 - Neue Hotels stärken Wachstumsdynamik

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

MHP Hotel AG: Deutliche EBITDA-Steigerung im ersten Halbjahr 2025 - Neue Hotels stärken Wachstumsdynamik



22.09.2025 / 07:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konzern EBITDA im ersten Halbjahr 2025 bei 2,3 Mio. Euro – Verbesserung um 3,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (H1 2024: -1,5 Mio. Euro)

Konzernumsatz steigt um 13% auf 79,3 Mio. Euro (H1 2024: 70,4 Mio. Euro)

Logis-Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um 14 % auf 60,1 Mio. Euro gestiegen (H1 2024: 52,8 Mio. Euro)

Prognose 2025 bestätigt: EBITDA von rund 15 Mio. Euro

München, 22. September 2025 -

Die MHP Hotel AG, notiert im m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24), verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine signifikante Verbesserung der operativen Ergebniskennzahlen. Im Fokus steht die Erhöhung des Konzern EBITDA von -1,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 2,3 Mio. Euro im aktuellen Berichtszeitraum. Das entspricht einem Anstieg um 3,8 Mio. Euro und stellt den höchsten EBITDA-Wert in einem ersten Halbjahr seit MHP-Gründung dar.

Operative Entwicklung auf hohem Niveau

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 13 % auf 79,3 Mio. Euro (H1 2024: 70,4 Mio. Euro). Die durchschnittliche Zimmerrate erhöhte sich um 8 % auf 222 Euro, der RevPar legte um 9 % auf 163 Euro zu. Auch die Performance-Kennzahlen der Bestandsportfolios bewegten sich stabil auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Der Logis-Umsatz wuchs um 14 % auf 60,1 Mio. Euro.

Die Steigerung ist nicht nur auf eine stabile operative Entwicklung des Bestandportfolios zurückzuführen, sondern auch bereits auf Ergebnisbeiträge der neu eröffneten Häuser. Insbesondere der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, der Mitte Juni 2024 in Betrieb ging, erwies sich bereits im ersten Halbjahr 2025 als profitabel und leistete einen positiven Beitrag zum EBITDA. Die Eröffnung des Conrad Hamburg Anfang September 2025 verlief ebenfalls erfolgreich. Beide Häuser stärken die strategische Positionierung der MHP-Gruppe im Premiumsegment.

Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG:

„Unsere konsequente Ausrichtung auf urbane Premiumstandorte mit hoher Nachfragequalität bestätigt sich. Mit dem Conrad Hamburg haben wir nicht nur ein weiteres Hotel termingerecht in Betrieb genommen – wir stärken damit auch gezielt unsere Ergebnisbasis für das laufende Geschäftsjahr. Die Eröffnung wird kurzfristig zum operativen Ergebnis beitragen und unsere Position in der Luxushotellerie weiter festigen.

“

Ausblick 2025

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt die MHP Hotel AG ihre Prognose eines Hotelumsatzes von rund 180 Mio. Euro sowie eines EBITDA von rund 15 Mio. Euro. Im Vorjahr lag das EBITDA – auch durch Sondereffekte im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 – bei 10,4 Mio. Euro. Angesichts der saisonal stärkeren zweiten Jahreshälfte rechnet die Gesellschaft mit einer weiterhin stabilen Ergebnislage.

Ralf Selke, CFO, erläutert:

„

Die EBITDA-Steigerung im ersten Halbjahr 2025 ist ein klares Signal für die operative Stärke unseres Hotelportfolios

.

Besonders hervorzuheben ist der frühzeitige Ergebnisbeitrag des Koenigshofs bereits im ersten vollen Betriebsjahr - dieser hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen.“

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird der Vorstand heute, am 22. September 2025, um 14:00 Uhr einen Call abhalten. Eine Anmeldung kann über den folgenden Link vorgenommen werden:

https://research-hub.de/events/registration/2025-09-22-14-00/CDZ0-GR

Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP Gruppe sowie die Unternehmensberichte stehen unter:

www.mhphotels.com/berichte/

als Download zur Verfügung.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com

Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

22.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MHP Hotel AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland E-Mail: info@mhphotels.com Internet: www.mhphotels.com ISIN: DE000A3E5C24 WKN: A3E5C2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2200934

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2200934 22.09.2025 CET/CEST