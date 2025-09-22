INDEX-MONITOR: Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf
Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Broker Robinhood ist seit diesem Montag Mitglied im S&P 500 . Zudem sind Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Index-Anbieter S&P Global Anfang September mitgeteilt hatte. Aus dem Index herausgenommen wurden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy./mis/stk/jha/
