IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) schließt Flow-Through-Finanzierung ab

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) schließt Flow-Through-Finanzierung ab

Vancouver, Kanada - 22. September 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Flow-Through-Finanzierung abgeschlossen hat. Antimony Resources begab 2.800.000 Stammaktien zu einem Preis von je 0,25 $ und erzielte damit einen Bruttoerlös von 700.000 $. Alle in Verbindung mit der Finanzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen in Höhe von 49.000 $ an Castlewood Capital Corp. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Finanzierung für Explorationsarbeiten auf seinem Antimonprojekt Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick verwenden.

Über das Antimonprojekt Bald Hill von Antimony Resources

Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen:

- Bald Hill ist eine wohlbekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick

- Antimonlagerstätte von über 700 Metern Länge umrissen

- Die Mächtigkeiten betragen durchschnittlich über 3 m und die Gehalte durchschnittlich 3 % bis 4 % Sb.

- Drill Hole BH-25-08 durchteufte 14,91 % Sb auf 3,0 Metern in einer Tiefe von 88,8 bis 91,8 m einschließlich eines massiven antimonhaltigen Stibnits, der 28,76 % Sb auf 1,7 Metern lieferte.

- Drill Hole BH-25-09 durchteufte 9,85 % Sb auf 4,3 Metern von 103,6 bis 107,9 Metern Tiefe, einschließlich 18,19 % Sb von 104,6 m bis 106,4 m Tiefe.

- Drill Hole BH-25-05 durchteufte 1,1 % Antimon (Sb) auf 14,5 Metern in einer Tiefe von 108,8 bis 123,3 Metern (m).

- Historischer technischer Bericht nach NI-43-101: Der potenzielle Umfang und Gehalt des bebohrten Gebiets, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, liegt im Bereich von 725.000 bis 1.000.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,11 % bis 5,32 % Sb (~30.000 bis 40.000 Tonnen enthaltenes Antimon).1

- Potenzial zur Erweiterung auf Basis von zusätzlichen bekannten Zielgebieten.

Ein historischer technischer Bericht nach NI 43-101, der 2010 von CRA erstellt wurde NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, erstellt durch: Conestoga-Rovers & Associates MAI 2010 REF.- NR. 070813 (1)

, identifizierte das Potenzial für 705.000 bis 1.000.000 metrische Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4 % bis 5 % Sb(1). - Die Arbeiten von Antimony Resources Corp. sind noch zu unvollständig, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und das Gehalt sind konzeptioneller Natur, da noch keine ausreichenden Explorationen durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Zielgebiet als eine Mineralressource abgegrenzt werden kann.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Entwicklung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81114

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81114&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0369271014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.