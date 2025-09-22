Der Dax steht vor einem verhaltenen Wochenauftakt. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 23.626 Punkten und damit nur wenige Punkte unter seinem Schlussniveau vom Freitag von 23.639 Punkten. Damit würde der Leitindex seine Seitwärtstendenz fortsetzen.

Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten Fed-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat: Auf ihrer Rekordrally hatten die Indizes dort kurz vor Handelsschluss ihre Tageshochs erreicht. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl Fed-Chef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

Neue Rekorde der US-Indizes

An den US-Börsen hat sich am Freitag die Rekordjagd fortgesetzt. Alle wichtigen Standardwerte- und Technologie-Indizes sowie der führende Nebenwerte-Index Russell 2000 erreichten Höchststände. Unverändert treibt die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren.

Sinkende Zinsen haben zudem den positiven Effekt, dass der Wert der erhofften hohen Erträge der Tech-Unternehmen steigt. So legte der Nasdaq 100 um 0,7 Prozent auf 24.626 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt bei knapp 24.642 Punkten.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,4 Prozent auf 46.315 Punkte nach oben. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 1,1 Prozent.

Japanische Börse zieht am Montag an

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Indizes in Japan am Montag zulegten, gaben die Indizes in China zum Teil nach. Der japanische Nikkei 225 legte nach den jüngsten Verlusten zuletzt um 1,2 Prozent zu.

In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,9 Prozent nachgab.

Aktienmärkte gestern im Überblick

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung (in Prozent/in Prozentpunkten) Bund Future 128,04 –0,13 10-jährige Bundesanleihen 2,75 +0,00 10-jährige US-Anleihen 4,15 +0,01

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohölmärkte gestern im Überblick

Sorte Preis (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent 67,10 +0,42 WTI 63,08 +0,40

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 43 (50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 40 (47) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 47,50 (48,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

UBS HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 34,60 (32,10) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 113 (114,80) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)